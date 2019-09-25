В Томском областном онкодипансере появились новые аппараты УЗИ

В Томский областной онкодиспансер в рамках национального проекта «Здравоохранение» поступили аппараты для ультразвуковой диагностики экспертного класса с высокой разрешающей способностью, передовыми технологиями визуализации и постобработки изображения, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

«Высокое качество аппаратов, стоимость каждого из которых более 5 миллионов рублей, позволяет более точно поставить диагноз, а клиницистам подобрать оптимальное лечение для пациентов, — сообщила главный врач Томского областного онкологического диспансера Софья Мазеина. — Новое оборудование также поможет сократить время предоставления диагностических услуг в поликлиническом отделении диспансера».

Борьба с онкологическими заболеваниями» — один из семи региональных проектов, включенных в национальный проект «Здравоохранение». В 2019 году на его финансирование из федерального и областного бюджетов предусмотрено 592,84 млн рублей. Всего на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в этом году будет потрачено 949,4 млн рублей — из федерального бюджета и 199,7 млн рублей — из бюджета Томской области.

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