Новый онлайн-курс ТГУ расскажет, что происходит сейчас с русским языком

25 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

На платформе Coursera открыта запись на новый массовый открытый онлайн-курс Томского госуниверситета «Активные процессы в современном русском языке». Этот курс посвящен актуальному состоянию нашего языка и будет полезен всем, кто работает со словом — преподает, пишет или редактирует тексты, сообщает пресс-служба вуза.

«Лингвистам часто задают вопрос: что же происходит с языком? Кажется, что нечто ужасное. И действительно, есть мнение, что русский язык находится в ситуации кризиса или „нервного срыва“, как писал российский исследователь языка Максим Кронгауз. На мой взгляд, мы просто наблюдаем естественное развитие языка: на протяжении своего существования он часто подвергался наплывам заимствований, распространения жаргонизмов, но при этом остался жив, остался самим собой. Язык отбрасывает ненужное, всегда оставляет наиболее удобные и эффективные формы выражения смысла. Несмотря на изменения условий, развитие технологий и другие обстоятельства», — говорит Светлана Волошина, доцент ФилФ ТГУ.

Новый онлайн-курс ТГУ на платформе Coursera «Активные процессы в современном русском языке» расскажет о том, что происходит сегодня в произношении, словообразовании, лексическом составе, грамматике и пунктуации. Вместе с автором курса Светланой Волошиной вы изучите особенности языка современных СМИ и электронной коммуникации и научитесь применять эти знания на практике.

«Курс будет полезен всем, кто имеет дело со словом — преподает русский язык, изучает его, создает или редактирует тексты. Мы посмотрим, на какие информационные ресурсы и справочники в области современных норм стоит опираться, и параллельно проанализируем типичные ошибки в нашей речи. Первым пяти слушателям, которые успешно окончат обучение по этому курсу, я подарю свой учебник «Активные процессы в современном русском языке», — добавляет Светлана Волошина.

Онлайн-курс уже открыт для записи. Обучение стартует в октябре.

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