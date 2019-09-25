Томичей приглашают на чтения дневников ветеранов

25 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В субботу, 28 сентября, «Точке Кипения-Томск» (пр. Ленина, 26) в рамках встречи, посвященной 80-летию со дня основания 166-й стрелковой дивизии, пройдут литературные чтения дневников ветеранов, сообщают организаторы.

Участники встречи смогут пообщаться с родственниками бойцов и посмотреть презентацию материалов фильма о 166 стрелковой дивизии.



21 сентября недалеко от деревни Некрасово Томского района состоялись съемки и реконструкция одного из эпизодов Смоленского сражения, в котором участвовала 166-я стрелковая дивизия осенью 1941 года. В этом эпизоде был отображен момент прорыва красноармейцев из окружения под Вязьмой.



166-я стрелковая дивизия была образована осенью 1939 года в городе Томске и ушла на фронт в самом начале Великой Отечественной войны (1941-1945). В октябре дивизия перестала существовать. Часть бойцов погибла, часть попали в плен, а часть вступили в партизанские отряды и продолжали воевать.



Это мероприятие было приурочено к 80-летию со дня основания дивизии. В съемках приняли участие реконструкторы: ВИК «Крепость», поисковый отряд «Патриот» Томского экономико-промышленного колледжа, ВИК «Томский пехотный полк» и ВИК «Остланд» (Новосибирск).



Фото и видеоматериалы с данной реконструкции будут презентованы на встрече.

Начало мероприятия в 17.30. Вход свободный, он необходима регистрация по ссылке: https://leader-id.ru/event/28654/

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