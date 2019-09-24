Пьяный мотоциклист без прав пострадал при столкновении с иномаркой в Томской области

Томский Обзор / Фото: 25 сентября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 24 сентября, в селе Тегульдет столкнулись кроссовый питбайк и Honda Fit, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 8.10. По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте налево не предоставила преимущество встречному мотоциклу. В результате столкновения 22-летний мотоциклист доставлен в больницу.

В сообщении отмечается, что пострадавший управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, без мотошлема. Права управления транспортным средством молодой человек не имеет. Мотоцикл в Госавтоинспекции не зарегистрирован.

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