Томская прокуратура уличила «скорую помощь» в систематических опозданиях к пациентам

Томский Обзор / Фото: 25 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

Прокуратура Кривошеинского района Томской области в ходе проверки выявила нарушение в работе «скорой помощи», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Так, согласно утвержденному порядку, время прибытия к пациенту выездной бригады «скорой помощи» в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова.

«Вместе с тем, в 2019 году бригада „скорой помощи“ Кривошеинской районной больницы неоднократно приезжала на вызов спустя 60 минут, а иногда и 100 минут без уважительной на то причины», — говорится в пресс-релизе.

По итогам проверки прокуратура внесла главному врачу больницы представление, в котором потребовала привлечь виновных лиц к ответственности.

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