В ТГУ появился микроскоп для исследования наночастиц на новом уровне

Томский Обзор / Фото: 25 сентября 2019 // Фото: Tsu.ru

Центр коллективного пользования «Аналитический центр геохимии природных систем» Томского госуниверситета пополнился растровым электронным микроскопом MIRA 3 LMU, позволяющим проводить исследования в нанометровом диапазоне и получать увеличение от 2 до 1 миллиона раз.

Как сообщает пресс-служба вуза, оборудование будет использоваться для фундаментальных и прикладных исследований в области химии, геологии, физики, в частности, для исследований, нацеленных на улучшение свойств нано- и биоматериалов.

«Оборудование поставлено компанией TESCAN (Чехия) — известным во всём мире производителем сканирующих электронных микроскопов. На новом микроскопе установлен высокоскоростной детектор для определения локального химического состава вещества производства английской компании Oxford Instruments. Анализ типа и ориентации кристаллической решётки осуществляется с помощью приставки для дифракции обратно отражённых электронов, которая может работать в паре с анализатором химического состава. Это даёт возможность одновременно получать карты химического состава и кристаллической структуры вещества», — говорит заведующий кафедрой минералогии и геохимии ГГФ ТГУ Дмитрий Лычагин.

Наряду с этим лаборатория укомплектована установкой для ионной обработки поверхности образцов, что значительно расширяет спектр анализируемых материалов.

В использовании микроскопа MIRA 3 LMU заинтересованы многие научные коллективы. Так, например, сотрудники лаборатории медицинских материалов ТГУ уже приступили к исследованию своих материалов на новом оборудовании. Эта лаборатория первой в России начала печатать импланты из нанокерамики для закрытия дефектов лица

«Проведение кристаллографической идентификации нанообъектов — керамик, костного материала, высокотемпературных керамических композитов — с помощью нового оборудования позволяет максимально точно использовать биотехнологии для создания новых материалов. В итоге это повысит эффективность участия в разных конкурсах, в том числе международных, и даст возможность публиковать результаты исследований в высокорейтинговых зарубежных журналах уровня Q1-Q2», — поясняет руководитель лаборатории медицинских материалов, профессор Сергей Кульков.

Использовать новую технику в своих научных изысканиях планируют лаборатория физики высокопрочных кристаллов, Институт «Умные материалы и технологии» и другие подразделения ТГУ. Оборудование, купленное ТГУ за 35 миллионов рублей, выведет исследования учёных на новый уровень, при этом сократятся временные затраты на анализ. Сотрудники ТГУ получат конкурентные преимущества в структурных исследованиях веществ на наноуровне.

Ранее учёные ТГУ уже работали на оборудовании фирмы TESCAN, но после приобретения микроскопа нового класса в университете прошёл обучающий семинар. На него были приглашены специалисты томских вузов и институтов Академии наук, занимающиеся пробоподготовкой для электронной микроскопии. Перед слушателями выступили представители компании Technoorg, которая производит и поставляет оборудование для подготовки проб. В семинаре также участвовали генеральный директор TESCAN Антон Прозоров и ведущий специалист отдела исследований Андрей Кудрявцев, поскольку именно эта компания будет заниматься техническим сопровождением нового оборудования.

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