Подвергшиеся политическим репрессиям смогут рассчитывать на бесплатную юрпомощь в Томской области

Томский Обзор / Фото: 24 сентября 2019 // Фото: Duma.tomsk.ru

Депутаты комитета Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному устройству и безопасности поддержали расширение списка льготных категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.

Как сообщается на сайте парламента, после принятия законопроекта на ближайшем заседании думы квалифицированной юридической помощью смогут бесплатно воспользоваться граждане, признанные подвергшимися политическим репрессиям и граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий.

Правовое консультирование в устной и письменной форме, помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представлении интересов в судах, государственных и муниципальных органах будет оказываться в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи Государственным юридическим бюро по Томской области и адвокатами региона, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи.

В настоящее время на территории Томской области проживает около 10 тысяч реабилитированных жертв политических репрессий, 471 человек признан пострадавшим от репрессий.

Спикер Оксана Козловская обратила внимание ответственных лиц на недостаточное информирование населения о возможности получения бесплатной юридической помощи в районах.

"Данным законопроектом мы расширяем перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юрпомощи. По сути, расширяется возможность получения юридической помощи в тех муниципалитетах, где уже действуют подразделения Госюрбюро. Однако необходимо обратить внимание жителей региона, что существует альтернатива. Бесплатную юридическую помощь льготным категориям могут предоставлять не только подразделения Госюрбюро, но и адвокаты, которые работают практически во всех районах области и оказывают весь спектр предусмотренной законом бесплатной юрпомощи. Необходимо усилить информационную работу в этом направлении",- подчеркнула Оксана Козловская.

В список участников госсистемы бесплатной юрпомощи на 2019 год вошли 145 адвокатов. Детальная информация об участниках государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи размещена на официальном сайте администрации региона в информационном буклете о бесплатной юридической помощи на территории Томской области.

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