В Томске расцвели «живые камни» (ФОТО)

24 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: СибБС ТГУ

В Сибирском ботаническом саду Томского госуниверситета создана экспозиция миниатюрных суккулентных растений из Южной Африки. Среди них «живые камни», которые традиционно встречаются в пустынях и цветут только после сезона дождей. Гости Ботанического сада могут увидеть цветение «камней» прямо сейчас, сообщает пресс-служба вуза.

«Литопсы, которые ещё называют „живыми камнями“, имеют весьма необычный вид — только два мясистых сросшихся листа, разделённых небольшой щелью, из которой осенью появляется цветонос. По внешнему виду литопсы очень похожи на мелкие камни, за что и получили своё название», — рассказывает директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров.

Сейчас в Ботаническом саду растёт 13 разновидностей литопсов, в осенний период они цветут белыми и жёлтыми цветками, чем-то напоминающими маргаритки. Растения сильно отличаются друг от друга. Среди них есть одноцветные и сочетающие множество оттенков, что делает их очень привлекательным для коллекционирования.

Помимо «живых камней», в экспозиции можно также увидеть и других их родственников с оригинальными листьями: фаукарию — листья похожи на зубастую пасть животного, фритию — листья похожи на пальчики, титанопсис — листья покрыты бугорками и похожи на куски известняка.

По словам Михаила Ямбурова, полюбоваться на цветение «живых камней» в Ботаническом саду ТГУ можно до конца сентября. Уточнить время посещения советуем в экскурсионном бюро СибБС по т. (38-22) 52-98-16.

Фото: СибБС ТГУ

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