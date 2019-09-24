Расписание томских пригородных поездов изменится со следующей недели

24 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкова

График движения пригородных поездов в Томской области изменится 1 октября в связи с окончанием летнего сезона, сообщает пресс-служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В частности, ежедневный электропоезд №6096/6095 Тайга – Томск-1 – Тайга будет курсировать по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Также отменяется ряд пригородных электропоездов, назначенных на летний период. На Тайгинском и Томском направлениях отменяется движение поездов №6998/6997 Томск-2 – Асино – Томск-2; №6084 и №6090 Тайга – Томск-1, №6085 Томск-2 – Тайга, №6086 и №6092 Басандайка – Томск-2, а также №6089 и №6083 Томск-1 – Басандайка.

Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки заранее с учетом изменений в расписании.

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