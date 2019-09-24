Северская гимнастка взяла «золото» и «бронзу» на чемпионате мира

Томский Обзор / Фото: 24 сентября 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

Воспитанница северской ДЮСШ гимнастики им. Р. Кузнецова, мастер спорта международного класса Анастасия Шишмакова, выступавшая в национальной сборной на прошедшем в Баку чемпионате мира, стала обладательницей двух медалей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В многоборье команд групповых упражнений и в финалах отдельных видов групповых упражнений с тремя обручами и двумя парами булав спортсменка из Томской области завоевала «золото» и «бронзу».

Всего в копилке у российской команды — восемь золотых, две серебряных и одна бронзовая медаль.

В 2019 году Анастасия Шишмакова становилась победителем и призером Европейских игр, Кубка мира в Пезаро и Ташкенте, мирового Кубка вызова в Гвадалахаре и Казани. По итогам чемпионата мира в Баку будут распределены квоты на летние Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио (Япония).

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