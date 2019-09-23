«Ростелеком» установил комплекс фотовидеофиксации на автотрассе Стрежевой-Нижневартовск

23 сентября 2019 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» установил комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) на участке автотрассы Стрежевой-Нижневартовск.

Камеры фиксируют превышение установленного скоростного режима, нарушение ПДД о преимущественном праве пешеходов на пешеходном переходе, правил выезда на полосу встречного движения и движения по обочине. Записи будут также использоваться при розыске автотранспорта. Установленные фотовидеокомплексы могут передавать видеоизображение в режиме реального времени в ГИБДД Томской области и УМВД Стрежевого.

«Средства на установку и содержание комплекса в размере 3,8 млн рублей губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил из фонда непредвиденных расходов. В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» мы проводим целый комплекс мероприятий, в том числе устанавливая на аварийных участках дорог камеры фотовидеофиксации», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

Программное обеспечение системы способно распознавать государственные регистрационные знаки транспортных средств в реальном времени при любых погодных условиях и освещенности зоны контроля. Пропускная способность каналов связи, по которым происходит передача данных, составляет не менее 10 Мбит/с.

Директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин: «Оснащение аварийно-опасных участков автодорог камерами фотовидеофиксации для повышения безопасности и снижения риска возникновения ДТП — одна из задач национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”. “Ростелеком” располагает всеми необходимыми информационными и телекоммуникационными ресурсами для создания, развития и обеспечения бесперебойной работы таких систем».

За шесть месяцев 2019 года в результате установки камер фотовидеофиксации количество ДТП, зарегистрированных в Томской области с пострадавшими, сократилось на 11,7 % (в СФО — на 0,9 %, в стране — на 1,3 %). Количество пострадавших в них людей снизилось на 14,5 % (в СФО и в целом по стране — на 0,5 %) По вине водителей произошло 91,6 % от всех ДТП (253), что на 10,2 % меньше чем за аналогичный период годом ранее.

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