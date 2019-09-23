Томск не может расселить жителей аварийных домов из-за высоких цен на жилье у застройщиков

Томский Обзор / Фото: 23 сентября 2019 // Фото: Владимир Дударев

Администрация Томска отмечает наличие проблемы с расселением жителей аварийных домов из-за того, что рыночная стоимость жилья в городе выше, чем финансируемая Минстроем РФ, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития города.

«Объем выделяемых Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства средств недостаточен для формирования начальной максимальной цены контракта на приобретение благоустроенного жилого помещения и проведения закупок с учетом ситуации на рынке жилья в Томске. Застройщики предлагают к приобретению жилые помещения с большей стоимостью за 1 кв. метр, что является причиной отсутствия заинтересованности со стороны представителей строительной отрасли в участии в электронных аукционах», — говорится в документе.

Так, рыночная стоимость 1 кв. метра жилья в городе составляет 55,783 тыс. рублей, а установленная Минстроем РФ и финансируемая им — 42,88 тыс. рублей. Отсутствие заинтересованности в участии в торгах ставит под угрозу освоение средств финподдержки и успешной реализации национального проекта, отмечается в прогнозе.

В апреле 2019 года администрация Томской области утвердила программу по переселению граждан из аварийного жилья. Согласно этой программе, на территории Томска в 2019–2024 годах предполагается ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 2017 года — это 418 домов (3,371 тыс. жилых помещений общей площадью 124,298 тыс. кв. метров). По расчетам администрации города, с учетом мер соцподдержки городу необходимо 8,68 млрд рублей на расселение этого фонда.

«Для ликвидации к 2024 году аварийного жилищного фонда города Томска, признанного таковым по состоянию на 1 января 2017 года, расчетная потребность в финансировании мероприятий национального проекта составляет ежегодно более 1 млрд рублей. Между тем, в первые три года реализации проекта объем финансовых поступлений из федерального бюджета для Томской области планируется в размере 500 млн рублей ежегодно», — говорится в документе.

Администрация города также отмечает, что эта проблема обсуждалась на прошедшем в июле совещании рабочей группы под председательством заместителя губернатора региона Андрея Антонова. Группа приняла решение «сформировать предложения по корректировке областного бюджета на дополнительное финансирование в рамках регионального проекта (. . .) на 2019 год вследствие разницы между нормативной и рыночной ценами 1 кв. метра жилых помещений (. . .), что повысит вероятность достижения цели национального проекта — обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

При этом за первое полугодие 2019 года в Томске введено в эксплуатацию 33,1 тыс. кв. метров жилья, что в 3,8 раза меньше, чем за аналогичный показатель 2018 года. Снижение показателя связано со смещением многоэтажного строительства на граничащие с Томском территории Томского района, а также с несоблюдением сроков ввода жилья в эксплуатацию отдельными застройщиками.

Администрация Томска ожидает, что по итогам года в городе будет введено 220 тыс. кв. метров жилья.

Как сообщалось, ранее власти региона отмечали негативные последствия изменений закона о дольщиках: томские строительные компании не принимают активного участия в работе в рамках обновленного закона о долевом строительстве. Так, за девять месяцев 2018 года было заключено 1,691 тыс. договоров долевого участия, в 2017 году — 2,577 тыс. договоров, в 2016 году — 3,287 тыс. договоров, то есть их количество резко снижалось. В первом полугодии 2019 года на территории всего региона было введено 96,1 тыс. кв. метров жилья, что в 2,5 раза меньше, чем за 6 месяцев 2018 года.

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