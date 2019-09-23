Житель Томского района угрожал устроить взрыв мертвым голубем и тремя грушами

23 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В отношении жителя Томского района возбудили два уголовных дела о заведомо ложном сообщении о терроризме, сообщается на сайте Мирненского сельского поселения.

Первое сообщение от 57-летнего жителя поселка Мирный поступило 28 августа. Будучи в состоянии алкогольного опьянения он позвонил в дежурную часть и рассказал о готовящемся взрыве. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозреваемого, у которого вместо гранаты в руках находился мертвый голубь. Мужчина пояснил, что своими действиям старался привлечь к себе внимание полицейских и спецслужб. На "подрывника" завели первое уголовное дело.

Однако спустя две недели мужчина вновь позвонил в полицию и сообщил, что у него имеются три гранаты, которыми он готов взорвать кого угодно. На месте же выяснилось, что мужчина был пьян и при себе имел три груши.

По факту повторного заведомо ложного сообщения о терроризме в отношении мужчины возбуждено уже второе уголовное дело.



Ведется расследование.

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