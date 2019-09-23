Завтра в Томске стартует цикл лекций «Эпоха большой нелюбви?»

23 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Завтра, 24 сентября, в галерее «В главном» (пр.Ленина, 36, холл ИИК, 318 аудитория) стартует цикл лекций «Эпоха большой нелюбви? Высокие чувства в искусстве, философии и литературе». Его откроет культуролог, кандидат филос. наук, Софья Березовская, сообщают организаторы.

«Ищите женщину» — гласит известная французская поговорка. Этим мы и будем заниматься в рамках лекции «Больше чем женщина, меньше чем муза». Сложно переоценить значение женщины в творчестве художника. За каждым великим мастером стояла «особенная» женщина, вдохновлявшая его. Зачастую мы хорошо знаем эту женщину в лицо, ведь её черты художник с маниакальным упорством воплощал в своих картинах, и картины эти стали его визитной карточкой, вошли в золотой фонд мирового искусства. Пикассо и Хохлова, Дали и Гала, Матисс и Делекторская, Шагал и Розенфельд… история знает немало примеров, когда роман художника и модели служил питательным субстратом для творчества, направлял гений художника в определенное русло», — говорится в сообщении.

На лекции расскажут о перипетиях отношений всемирно известных художников и их спутниц, и о том, как эти отношения сказались на развитии искусства.

Вход на мероприятия бесплатный, по предварительной регистрации.

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