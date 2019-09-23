Томск не планирует строить новые дороги в ближайшие 10 лет

23 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томск не запланировал строительство новых автодорог в 2020–2030 годах, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылой на прогноз социально-экономического развития города.

«По консервативному и базовому (основным — прим.ред.) вариантам долгосрочного прогноза в период с 2020 по 2030 годы строительство дорог в городе Томске осуществляться не будет», — говорится в документе.

По итогам 2018 года протяженность дорог составила 909,5 км.

При этом предполагается ликвидация очагов аварийности, а также создание разветвленной улично-дорожной сети (на базе имеющихся дорог), обеспечивающей эффективную работу грузового и общественного транспорта в условиях роста автомобилизации.

«Данные варианты предусматривают также системную работу по оснащению улично-дорожной сети Томска качественными и надежными системами наружного освещения, обеспечивающими необходимый уровень освещенности и гарантирующими долгий срок службы дорожного полотна», — говорится в прогнозе.

Вместе с тем, в документе опубликован и оптимистичный (неосновной) вариант развития города, согласно которому будет разгружена центральная часть города, внедрены инновационные технологии и использованы максимально адаптированные к климатическим условиям города материалы, необходимые для строительства и ремонта дорог.

«Продолжится работа по созданию пешеходных улиц и велосипедных дорожек, модернизации технических средств регулирования дорожного движения. В результате реализации указанных мероприятий прогнозируемая протяженность улично-дорожной сети уже к 2020 году составит 920,3 км», — говорится в прогнозе, однако данных о прогнозной протяженности дорог к 2030 году при таком пути развития города не приводится.

Отмечается, что город планирует ежегодно ремонтировать не менее 500 тыс. кв. метров дорог.

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