В Томскую мечеть привезли пять реликвий пророка Мухаммада (ФОТО)

23 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Рубин Гайнутдинов

В минувшую субботу, 21 сентября, в рамках празднования 105-летия Белой соборной мечети в Томск прибыли пять реликвий пророка Мухаммада.

В течение двух дней все желающие могли поклониться волосу арабского праведника, его чаше, кувшину его дочери, ключу от священного Кааба. Такое событие в исламском мире Сибири произошло впервые.

Напомним, Белая соборная мечеть была построена в 1912—1914 гг. по проекту инженера архитектора Андрея Лангера на пожертвования томских мусульман. Нижний ярус мечети предназначался под духовное магометанское училище. Службы здесь начались в 1917 году и прекратились в 1938 году в связи с арестом муллы. 10 октября 1939 года постановлением облисполкома Белая мечеть была закрыта, здание передано под национальную татарскую школу. Позже снесли минарет, а само здание в дальнейшем использовало правление артели Культспорт.

Позже в здании мечети долго время находилось зернохранилище, затем цех карандашной фабрики. Как результат — мечеть основательно разрушилась, потеряла купол и минарет.

Томскому обществу мусульман мечеть вернули 26 апреля 1990 года. На собранные обществом средства был возведен минарет, прочнее и выше прежнего. Реставрация была завершена в 1999 году, тогда в мечети возобновились службы.

Фото: Рубин Гайнутдинов

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