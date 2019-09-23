Резиденты томской ОЭЗ могут получить льготы по налогу на прибыль

Томский Обзор / Фото: 23 сентября 2019 // Фото: Duma.tomsk.ru

Депутаты Законодательной думы Томской области рассмотрели законопроект, предоставляющий льготы по налогу на прибыль организаций резидентам особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Томске, сообщается на сайте парламента.

Проектом закона предлагается установить дифференцированные пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет.

Основная ставка по налогу на прибыль организаций составляет 20%, из которых 3% идут в федеральный бюджет, а 17% — в бюджет субъекта федерации. Согласно законопроекту, в первые пять лет работы резидента предполагается рассчитывать налог на прибыль исходя из ставки 5%, в следующие пять лет — 10%, далее — 13,5%.

«В настоящее время резидентами ОЭЗ являются 49 компаний, работающих в сфере IT и электроники, медицины и биотехнологий, нанотехнологий и ресурсосбережения. Законопроект направлен на улучшение прав резидентов особой экономической зоны технико-внедренческого типа. Конечно, необходимо поддержать данную инициативу», — отметил председатель бюджетно-финансового комитета Александр Куприянец.

Данная мера позволит повысить инвестиционную привлекательность особой экономической зоны как для действующих, так и для потенциальных резидентов. Рост числа инновационных компаний-резидентов особой экономической зоны, находящихся на общей системе налогообложения, в свою очередь даст дополнительные налоги в областной бюджет.

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