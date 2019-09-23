РЖД обсуждают с регионами покупку «Ласточек» для связи Омска, Новосибирска, Томска и Барнаула

23 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Западно-Сибирская железная дорога (ЗСЖД, филиал ОАО «РЖД») после серии демонстрационных поездок электропоездов «Ласточка» между Новосибирском, Омском, Барнаулом и Томском обсуждает с региональными властями условия их приобретения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Уточняется, что главной целью завершившихся в пятницу тестовых поездок была оценка технической возможности запуска «Ласточек» на магистрали, а также перспектив участия регионов в организации межрегиональных перевозок этими электропоездами.

«Проведенные тесты подтвердили готовность инфраструктуры к курсированию „Ласточек“. Комфорт для пассажиров в таких поездах совершенно другой в сравнении с уже курсирующими на магистрали. Это принципиально иной уровень организации пассажирских перевозок. Именно с этой точки зрения мы демонстрировали возможности поезда регионам. Составы приобретаться будут. На каких условиях это будет, пока обсуждается. С органами власти будем рассматривать данный вопрос», — сказал начальник ЗСЖД Александр Грицай.

«Совсем скоро жители Западной Сибири смогут более комфортно добираться до соседних городов и регионов — предполагается, что современные электропоезда свяжут Новосибирск с Барнаулом, Томском и Омском», — отметил участвовавший в тестовой поездке министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.

«Ласточки» производит совместное предприятие немецкого концерна Siemens и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского — ООО Уральские локомотивы».

Состав скоростного пассажирского электропоезда «Ласточка» состоит из 5 вагонов, его общая длина 130 м, максимальная скорость составляет 160 км/ч.

Тэги/темы: