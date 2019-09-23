Выездной матч «Томи» закончился поражением

Томский Обзор / Фото: 23 сентября 2019 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 21 сентября, в Москве состоялся матч 14-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2019-2020 в рамках которого местный ФК «Торпедо» принимал «Томь», сообщается на сайте томской команды.

Счет во встрече на 36-й минуте открыл Александр Рязанцев, отправивший мяч в ворота гостей после подачи Артура Галояна. На 65-й минуте встречи томичи сумели сравнять счет. После подачи с правого фланга Дмитрий Плетнёв головой отправил мяч в дальний ворот хозяев поля. Однако спустя 4 минуты Иван Сергеев после подачи с правого фланга принял мяч на грудь в районе 11-ти метровой отметки и точно пробил с разворота, выведя «Торпедо» вперед. В результате встреча закончилась со счетом 2:1.

Следующий матч томская команда проведет 25 сентября в Томске, где встретится с ФК «Тамбов».

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