Спикеры TEDхTomsk расскажут томичам о важности умения правильно рисковать

21 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В воскресенье, 22 сентября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» (пр.Ленина, 26) спикеры TEDxTomsk на примере собственных историй поделятся версиями ответа на вопрос «Уповать или рисковать?».

Конференции TEDx - это мировое движение, объединяющее более 3 тысяч городов, которые получили возможность продвигать носителей уникального опыта и идей, достойных распространения. Томск был третьим городом России, присоединившийся в 2011 году к мировому движению TED.

TEDxTomsk дает возможность познакомиться с идеями и историями людей из самых разных областей деятельности, которые увлечены любимым делом, продвигают проекты или делают первые шаги в бизнесе и профессиональной сфере. Спикеры сконцентрируются на вопросе, который каждый день присутствует в нашей жизни - "Уповать или рисковать?", довериться чужим планам или создавать свой, быть частью других проектов или сделать ставку самому. Каждый из спикеров уверен, что у него есть нетривиальный ответ на этот вызов.

Своими историями поделятся:

создатель интернет-магазина текстильной продукции «Econix» Евгений Вышегородцев;

интерн компании Siemens Денис Константинов;

руководитель магистерских программ Digital Humanities НИ ТГУ Надежда Зильберман;

серийный продюсер, музыкант, писатель Сергей Бородин;

соучредитель Фонда культурных инициатив «Спарта». Комиссар платформы Smart urban Елизавета Савина;

Владелец и реконструктор «Башни Лунева» Александр Лунев;

Управляющий партнер экосистемы и акселератора «Территория», Партнер международной экосистемы стартапов Global Venture Alliance, Управляющий партнер Инвестиционного бутика и экосистемы «Высота», инвестор Александр Морозов;

Директор детского технопарка «Кванториум» Полина Мозгалева.

Регистрация на мероприятия в 17.30, начало в 18.00.

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