В Томске состоится премьера иммерсивного спектакля о жизни Нины Андриановой

Сегодня, 22 сентября, в Томске состоится премьера иммерсивного спектакля-эскиза «Нина. Будущее прошедшее». В основу постановки легла пьеса томского драматурга Али Соколовой, которая основана на дневниках Нины Адриановой, дочери известного этнографа, краеведа и главного редактора газеты «Сибирская жизнь» Александра Адрианова.

Как сообщают организаторы, пьеса о начале 20 века, о том, как его переживает молодая девушка. На тот момент Нине было 16-17 лет. Переживания о невыученных уроках и мысли о самоубийстве из-за неразделенной любви сменяются в тетради размышлениями повзрослевшего человека о революции в стране и переменах, в которых нуждалось общество. В спектакле показаны знаковые вещи начала 20 века. В том числе есть сцена с арестом Александра Адрианова. Это история города в лицах.

«Это иммерсивный спектакль. Конкретно — спектакль-эскиз. Аудитория не смотрит, она слушает, у всех в буквальном смысле будут завязаны глаза. Зритель только слышит, он не видит, он один, он испытывает другие эмоции. Пространства между зрителем и актером нет. Также будет музыкальное сопровождение в виде контрабаса. На моей памяти, в Томске еще не было подобных спектаклей», — комментирует режиссер «Нина. Будущее прошедшее» Алена Шафер.

Спектакль будет проходить в 17:00 в ресторане «Кухтерин» (пер.Нахановича 9). Раньше на этом месте располагалась редакция газеты «Сибирская жизнь». Это единственное оставшееся место в городе, которое имеет отношение к семье Адриановых. В дальнейшем спектакль могут поставить на улице, во дворе ресторана.

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