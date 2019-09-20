Пожар в деревянном доме на пересечении пр.Фрунзе и ул.Красноармейской в Томске ликвидирован

20 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Пожар в двухэтажном расселенном деревянном доме на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Красноармейской ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

По данным ведомства, возгорание удалось ликвидировать в 21.28.

«Изначально в ходе тушения поступила информация, что в доме могли остаться двое человек без определённого места жительства, информация не подтвердилась. Люди находились в другом месте», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня вечером в Томске загорелся деревянный дом на пересечении пр.Фрунзе и ул.Красноармейской. По предварительным оценкам площадь пожара составляла 120 кв.метров.

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