В Томске загорелся деревянный дом на пересечении пр.Фрунзе и ул.Красноармейской, одну из улиц перекрыли (ФОТО)

20 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 20 сентября, в Томске загорелся двухэтажный деревянный дом на пересечении пр.Фрунзе и ул.Краноармейской, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 18.12. На месте работают 7 единиц техники и 28 человек. Площадь пожара составляет 120 кв.метров. Движение по ул.Красноармейской в этом районе перекрыто, движение по пр.Фрунзе затруднено.

Как сообщил информированный источник, загоревшийся дом входит в список зданий, которые предполагается снести.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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