Завтра в Томске ограничат движение по Красноармейской из-за сноса аварийных домов

18 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

Завтра утром, 19 сентября, в Томске временно ограничат движение по ул.Красноармейской на участке от пр.Фрунзе до пер.Нечевского, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение начнет действовать с 8.00 и продлится до 24.00 четверга, 26 сентября. В это время на указанном участке будет перекрыта одна полоса проезжей части и закрыт для пешеходов тротуар по нечетной стороне. Здесь по нечетной стороне будут организованы работы по сносу расселенных аварийных деревянных домов.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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