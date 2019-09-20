«Врачи без границ» расскажут томичам о своей работе

Томский Обзор / Фото: 20 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

Через две недели, 4 октября, в коворкинге Сибирского государственного медицинского университета пройдет информационный вечер, посвященный работе «Врачей без границ».

«Врачи без границ» — это в первую очередь команда. Более 40 тысяч специалистов работают с нами, чтобы помогать людям в 70 странах по всему миру. И это не только врачи! Для того, чтобы спасать человеческие жизни, помимо врачей разных специальностей, нужны администраторы, HR-специалисты, финансисты, инженеры, автомеханики, логисты, техники и другие специалисты», — сообщают организаторы.

В рамках информационной встречи специалисты расскажут о работе в организации, как в нее попасть, и как понять, готовы ли вы к своей первой командировке.

Вход свободный, по предварительной регистрации.

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