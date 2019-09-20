В Томске пройдет семинар известного известного инвестора Александра Морозова

20 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В понедельник, 23 сентября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» (пр.Ленина, 26) пройдет семинар «Опыт создания и управление технологическими экосистемами». Своим опытом с томичами поделится управляющий партнер экосистемы и акселератора «Территория», партнер международной экосистемы стартапов Global Venture Alliance, Управляющий партнер Инвестиционного бутика и экосистемы «Высота», инвестор Александр Морозов.

Семинар пройдет с 13.00 до 20.00. Эксперт расскажет о роли инновационных экосистем и технологических сообществах, цифровой трансформации, массовой кастомизации, изменении подхода к бизнесу. Также участники мероприятия узнают о том, что такое инновационная экосистема, ее элементах и лучших практиках ее создания, аудита и развития.

Александр Мозоров - выпускник и научный сотрудник МГУ. Обладает компетенциями в сфере технологического и инвестиционного брокерства, промышленной и сервисной акселерации, создания и управления технологическими сообществами, а также образования. На его счету создание и поддержка трех инновационных экосисетм и сообществ ("Территория", "СТАЛЬ - Кузница Технологий", "Высота"), а также реализация 16 акселерационных программ (в качестве методолога и коуча).

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