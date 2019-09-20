Томский фотограф отправился в автопутешествие по Африке

Томский Обзор / Фото: 20 сентября 2019 // Фото: Instagram.com/dpolyarush

Накануне стартовал 7-й этап кругосветки «Мир наш», участники которого путешествуют по миру на машинах с российскими номерами. Среди них и томский фотограф Денис Поляруш.

«18 сентября для нашего экипажа официально начался 7 этап экспедиции „Мир Наш“. В планах наверстать посещение Эсватини, Лесото и Мозамбика и дальше до Камеруна через Намибию, Анголу, Конго, ДРК, Габон», — написал Денис в своем Instagram.

Как сообщается на сайте проекта, маршрут пробега охватывает 10 тыс. километров и займет 45 дней. За это время участники намерены посетить самую южную точку Африки мыс Игольный, мыс Доброй Надежды, побегать за пинвгинами, поплавать с акулами и многое другое.

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