В Томской области двое братьев, из мести забившие соседа, приговорены к длительным срокам

20 сентября 2019 / Томский Обзор

Томский областной суд вынес приговор двум братьям, которые из мести убили своего соседа.

Как сообщает пресс-служба суда, обвиняемые ранее были неоднократно судимы за тяжкие и особо тяжкие преступления. В ходе заседания выяснилось, что в июне 2018 года между соседями-супружескими парами произошел конфликт. Поводом стало замечание жены потерпевшего в адрес соседа, что выброшенный им из форточки окурок попал на их автомобиль.

Нетрезвый мужчина оскорбился и вышел во двор к потерпевшей с отверткой для дальнейшего разбирательства. За женщину вступился ее муж. Он выбил отвертку и ударил соседа, но затем помог ему подняться и предложил урегулировать конфликт в другой день. Подсудимый рассказал о произошедшем брату и попросил его помочь разобраться с потерпевшими.

Позже в этот же вечер конфликтующие случайно встретились в подъезде, где сосед с братом напал на потерпевшего. Они стали избивать мужчину битой, табуретом и ножом. Жена потерпевшего пыталась спасти мужа, однако мужчина скончался на месте происшествия от полученных многочисленных травм.

В судебном заседании оба брата свою вину не признали, один из них заявил о непричастности к преступлению и утверждал, что убийство совершил его брат. Второй подсудимый выдвинул версию о том, что убивать не хотел и лишь защищался от потерпевшего.

Тем не менее суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц) и приговорил одного подсудимого к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, второго подсудимого – к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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