Более 200 предпенсионеров Томской области пройдут обучение в рамках нацпроекта «Демография»

Томский Обзор / Фото: 20 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

В Томской области 215 предпенсионеров — тех, кому до выхода на пенсию осталось пять и меньше лет - получат возможность освоить новую профессию или повысить квалификации, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Программа доступна как для трудоустроенных граждан, так и для тех, кто не состоит в трудовых отношениях. Срок обучения — не более трёх месяцев, в период учебы неработающим предпенсионерам выплачивается стипендия в размере МРОТ, увеличенного на районный коэффициент.

Переобучение по программе уже закончили 113 предпенсионеров, еще столько же сядут за парты в ближайшее время.

Например, 16 сотрудников компании «Стрежевой теплоэнергоснабжение» без отрыва от производства с применением дистанционных технологий повысили квалификацию по программе «Специальная оценка условий труда». Томичка, ранее работавшая консультантом по налогам и сборам, прошла переподготовку по специальности «страховой агент». Учитель изобразительного искусства Новокривошеинской школы приобрела профессию «учитель географии».

«Образовательные программы не подразумевают освоение каких-либо сверхновых знаний. Слушатели осваивают компетенции, дополняющие их профессиональные умения и навыки, — пояснила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных. — Часть программ разрабатывается с учетом пожеланий предпенсионеров и рекомендаций работодателей».

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