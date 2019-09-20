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Трое жителей Томска задержаны при попытке похитить 20 тонн груза из железнодорожного состава

Криминал, Томские новости, украли воры разгрузили вагоны Трое жителей Томска задержаны при попытке похитить 20 тонн груза из железнодорожного состава

Транспортные полицейские задержали троих жителей Томска, подозреваемых в попытке кражи груза, направлявшегося по железной дороге в адрес одного из местных предприятий, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по СФО.

Транспортные полицейские установили, что двое работников коммерческой организации, которой предназначался груз, и работник транспортной компании, осуществили несанкционированную остановку вагона на тупиковом пути.

Нанятые ими рабочие в течение полутора часов перегрузили часть прибывшего товара в три грузовые машины. Масса похищенного превысила 20 тонн, а стоимость -430 тысяч рублей.

Груз представлял собой расходные материалы, используемые в производственном процессе.

Подозреваемые восстановили на вагоне взломанные пломбы и запорные устройства, после чего попытались выехать с места преступления, но были блокированы бойцами спецназа регионального Управления Росгвардии и задержаны с поличным.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

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