Трое жителей Томска задержаны при попытке похитить 20 тонн груза из железнодорожного состава

Томский Обзор / Фото: 20 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

Транспортные полицейские задержали троих жителей Томска, подозреваемых в попытке кражи груза, направлявшегося по железной дороге в адрес одного из местных предприятий, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по СФО.

Транспортные полицейские установили, что двое работников коммерческой организации, которой предназначался груз, и работник транспортной компании, осуществили несанкционированную остановку вагона на тупиковом пути.

Нанятые ими рабочие в течение полутора часов перегрузили часть прибывшего товара в три грузовые машины. Масса похищенного превысила 20 тонн, а стоимость -430 тысяч рублей.

Груз представлял собой расходные материалы, используемые в производственном процессе.

Подозреваемые восстановили на вагоне взломанные пломбы и запорные устройства, после чего попытались выехать с места преступления, но были блокированы бойцами спецназа регионального Управления Росгвардии и задержаны с поличным.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

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