В Томске две сестры помогли девушке отбиться от насильника и помогли найти злоумышленника

Томский Обзор / Фото: 20 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

Томские полицейские задержали жителя села Тимирязевское, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел днем 14 сентября в арке одного из зданий на территории Ленинского района Томска. Здесь 40-летний мужчина набросился на незнакомую 29-летнюю женщину и «применив к ней насилие, не опасное для жизни и здоровья, совершил в отношении нее действия сексуального характера». Несмотря на то, что злоумышленник душил девушку, она все же смогла попросить о помощи проходивших мимо девушек. Они и освободили потерпевшую, однако насильника удержать не смогли. Он добежал до остановки и сел в маршрутный автобус. Позже злоумышленника задержали.

«Активное участие в раскрытии данного преступления приняли две сестры — жительницы Томска, на основании показаний которых, а также по результатам осмотра видеозаписей, изъятых с камеры видеонаблюдения маршрутного автобуса, во взаимодействии с сотрудниками УУР УМВД России по Томской области, лицо, совершившее преступление, установлено в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей). Мужчине предъявлено обвинение, он находится под стражей. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений аналогичного характера, из мест лишения свободы освобожден в мае 2016 года по отбытию срока наказания. Теперь ему грозит до 6 лет колонии.

Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги/темы: