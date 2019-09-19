Замгубернатора потребовал ускорить благоустройство Томска

19 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто раскритиковал ответственных за благоустройство будущего сквера на пересечении ул.Усова и ул.Белинского, а также потребовал ускорить городское благоустройство, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сегодня на объезде Евгений Паршуто проверил обновленный Театральный сквер у томского ТЮЗа. Подрядчик – компания «Стройкомплект» – заменил плиточное покрытие, установил новые садовые диваны и опоры освещения, выполнил озеленение, сейчас заканчивает укладку газона. Стоимость работ по контракту превысила 13 млн рублей.

Проект благоустройства разработал Центр развития городской среды Томской области, который начал свою деятельность в 2019 году по решению губернатора Сергея Жвачкина. Как сообщила заместитель директора центра Римма Пак, на газоне уложены новые дорожки из лиственничной доски, пропитанной для долговечности специальным составом.

По словам Евгения Паршуто, Театральный сквер — один из лучших объектов программы «Формирование комфортной городской среды» 2019 года в Томске.

«Лучший и по проектированию, и по исполнению. Но есть и ложка дегтя – используемые материалы, например, плитка красноярского производителя. Хотя с этого года тротуарную плитку начал выпускать и томский завод», — сказал вице-губернатор.

Затем Евгений Паршуто проверил работы на пересечении улиц Усова и Белинского. Проект будущего сквера разработали участники «Живой лаборатории Томска». По контракту, стоимость работ составляет 11,3 млн рублей. Подрядчиком объекта является региональное управление ФСИН. Строители заменят в сквере асфальтовое покрытие и плитку, выполняет озеленение, установят скамейки и урны.

Евгений Паршуто раскритиковал ответственных за благоустройство объекта за низкие темпы. Представители мэрии Томска, в свою очередь, заверили вице-губернатора, что все работы в сквере закончатся к 15 октября.

Низкий процент готовности и у сквера на пересечении проспекта Кирова с улицей Красноармейской. «Нужно перебрасывать сюда строителей с завершенных объектов. Работы можно закончить гораздо быстрее при правильном распределении ресурсов и не допускать впредь ситуаций, когда благоустройство основных объектов переходит на сентябрь и октябрь», – подытожил Евгений Паршуто.

Всего в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019 году в Томской области планируется благоустроить 64 общественных пространства в 20 муниципальных образованиях. На эти цели выделено 439,9 млн рублей из бюджетов всех уровней.

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