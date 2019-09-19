В томском электротранспорте появились стационарные терминалы для оплаты проезда

19 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Терминалы работают во всех трамваях и троллейбусах Томска. В среду с их помощью оплатили проезд почти 900 томичей, сообщает пресс-служба администрации города.

Терминалы начали работу после проведения пуско-наладочных работ. Как отмечают сотрудники ТТУ, стационарные терминалы позволяют оплатить проезд без участия кондуктора по действующему тарифу с помощью банковских карт и электронных устройств. Стационарный терминал чеки не печатает. В случае необходимости чек можно распечатать через терминал кондуктора при предъявлении банковской карты или устройства, с помощью которого была оплачена поездка. Контролеры также могут подтвердить факт оплаты поездки с помощью специального терминала, считывающего данные карты.

В это же время сотрудники предприятия отмечают, что оплата бесконтактным способом может не пройти, если истек срок действия банковской карты пассажира или недостаточно средств на его счете, если банк наложил запрет на совершение операций посредством бесконтактного интерфейса, а также в случае, когда карта заблокирована.

В соответствии с требованиями федерального законодательства во всех троллейбусах и трамваях установлены также переносные терминалы для оплаты с фискальным накопителем и функцией печати чеков. Это позволяет томичам оплачивать проезд безналичным способом. В августе безналичным способом томичи оплатили почти 50 тысяч поездок.

Напомним, с сентября на единых проездных билетах и месячных проездных появились QR-коды, позволяющие учесть пассажиров, пользующихся услугами электротранспорта. Так, с начала месяца в будни ежедневно по единым социальным билетам проезжают около 6, 5 тысяч пассажиров, в выходные — порядка 3, 8 тысяч. Всего с начала работы системы учета QR-кодов зафиксировано почти 45 тысяч поездок по ЕСПБ.

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