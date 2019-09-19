В Томске ограничен проход на нижнюю террасу набережной Томи

19 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Проход ограничен из-за ремонта лестничного спуска к Томи в районе Губернаторского квартала, сообщает пресс-служба администрации Томска.

На объекте работает подрядчик городского департамента городского хозяйства. Строители демонтируют старые поврежденные ступени, укрепят основание лестницы винтовыми сваями и обустроят монолитные лестничные спуски. В прибрежной зоне отремонтируют три лестничных пролета. Выполняет работы подрядчик — компания «Мегаполис». Стоимость работ по контракту — около 5 млн рублей. Завершить ремонт планируют в ноябре.

Благоустройство лестницы поможет укрепить береговую зону и сделать спуск к реке комфортным и безопасным.

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