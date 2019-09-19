Жительница Томской области выбросила новорожденного в выгребную яму

19 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Жительнице Чаинска, выбросившей новорожденного ребенка в выгребную яму, грозит до 5 лет колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

По версии следствия, в июне текущего года 33-летняя женщина у себя дома родила жизнеспособного ребенка, но не желая заниматься его уходом и воспитанием решила избавиться от него. Мать сжала шею новорожденного, а затем сбросила его в выгребную яму на приусадебном участке, где младенец скончался.

Свою вину женщина не признала, но прокуратура считает собранные следствием доказательства достаточными для поддержания уголовного дела.

Прокурор Чаинского района утвердил обвинительное заключение. Дело направлено в суд.

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