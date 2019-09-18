В ближайшие выходные должно открыться движение по новому путепроводу

Томский Обзор / Фото: 18 сентября 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

На прошедшем выездном совещании замгубернатора по промышленной политике Игорь Штурный поставил задачу открыть движение по новому путепроводу на 76-м километре трассы Томск-Тайга к следующим выходным.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, основание для верхнего слоя на путепроводе полностью подготовлено. До конца недели планируется завершить укладку асфальтобетона. Также дорожные строители продолжают бурение скважин и устройство буронабивных свай для тоннельного прохода под железнодорожными путями.

Завершена подготовка 1-го и 5-го съездов для укладки нижних слоев асфальтобетона, для обустройства 3-го и 4-го — необходимо перенаправление потоков. Поток автотранспорта будет перенаправлен по путепроводу после укладки верхнего слоя. Параллельно идет монтаж опор линий электроосвещения и осветительных приборов. Заканчиваются работы по устройству ливневой канализации.

«Мы идем с опережением более трех недель. Планируем объект сдать досрочно, чтобы минимизировать дискомфорт для населения», — отметил заместитель директора областного ДРСУ (подрядной организации) Владимир Веник.

«На поддержку инициативы губернатора Сергея Жвачкина Томская область получила на стратегически важный объект 1,16 миллиарда рублей из федерального бюджета. В 2017 году поступил первый транш — 100 миллионов рублей, в 2018-м на второй этап строительства — еще 300, в этом году на третий этап будет направлено 760 миллионов рублей. Строительство развязки находится на контроле губернатора», — подчеркнул Игорь Шатурный.

Двухуровневая развязка по направлению к томскому аэропорту с тоннельным пересечением под железной дорогой на участке от Коларовского тракта до Богашёвского тракта обеспечит пространственно-территориальное и социально-экономическое развитие томской агломерации — южного направления города Томска и прилегающих территорий Томского района.

Фото: Tomsk.gov.ru

Тэги/темы: