Томский госуниверситет и «ВКонтакте» впервые провели региональный хакатон

Томский Обзор / Фото: 18 сентября 2019 // Фото: Tsu.ru

В конце минувшей недели Управление инновациями в сфере науки, техники и технологий Томского госуниверситета совместно с командой «ВКонтакте» организовало региональный хакатон. Участие в нем приняли 30 команд из Томска, Новосибирска и Красноярска. В течение 28 часов, находясь в бизнес-инкубаторе ТГУ, команды решали кейсы по четырём трекам, а затем представили свои проекты экспертному жюри.

Как сообщает пресс-служба вуза, в первом совместном хакатоне, организованном ТГУ и «ВКонтакте», командам пришлось потрудиться больше суток.

"У нас были команды, которые уходили на сон, но были и те, которые работали все 28 часов. Вот у них лучше получилось проработать поставленные задачи, они и победили", — отмечает менеджер Управления инновациями ТГУ Алина Шувалова.

В заданное время командам предстояло решить кейсы по любому из выбранных треков: «Благотворительность», «Образование», «Технологии» и «Финансовые технологии». Например, в треке «Благотворительность» участникам было необходимо разработать платформу, на которой студенты смогут найти место для прохождения волонтерской практики. Этот трек стал самым популярным — его выбрали сразу 11 команд.

Трек «Финансовые технологии» поставил задачу создать мобильное приложение пассажира умного транспорта. Это приложение сейчас дорабатывает малое инновационное предприятие «Цифрономика», сотрудничающее с лабораторией «Цифровая экономика» ТГУ. Задачей команд на хакатоне было связать личный кабинет пользователя с платёжной системой и личным кабинетом водителя.

Трек «Образование» заинтересовал участников разработкой игры по английском на VK-платформе. Такую задачу поставил партнер ТГУ — онлайн-школа английского языка Skyeng.

"Игра, соответственно, тоже направлена на изучение английского, — поясняет Алина Шувалова. — По замыслу инициаторов, она будет размещена на платформе «ВКонтакте», чтобы любой желающий мог пользоваться ею. В итоге результаты одной из команд, которая заняла первое место в своем треке, очень понравились представителям Skyeng и «ВКонтакте». Они хотят поработать с этой командой и реализовать предложенную идею".

В треке «Технологии» команды попытались создать прототип персональной карты жителя Томской области — аналог «Карты москвича».

После оценки жюри победителями в треках стали томские команды «Новая папка», «Борат», Talestorm и команда knn meisters из Новосибирска.

По правилам хакатона четыре команды, которые одержали победу в своем треке, могли сражаться за главный приз: 50 000 рублей и поездку на всероссийский хакатон «ВКонтакте», который пройдет 27-29 сентября в Санкт-Петербурге. После повторной защиты проектов обладателем Гран-при стала команда «Борат» из Томска — она выполняла кейс в треке «Финансовые технологии».

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