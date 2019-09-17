Toyota и ВАЗ столкнулись в Томске, пострадал один человек

Томский Обзор / Фото: 18 сентября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 18 сентября, в Томске столкнулись ВАЗ-2106 и Toyota Cresta, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.00 на Иркутском тракте, 58. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля при повороте налево не предоставил преимущество встречной иномарке, которая двигалась прямо.

В результат ДТП 34-летний водитель ВАЗа с травмами доставлен в медицинское учреждение.

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