Toyota и ВАЗ столкнулись в Томске, пострадал один человек
18 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 18 сентября, в Томске столкнулись ВАЗ-2106 и Toyota Cresta, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 19.00 на Иркутском тракте, 58. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля при повороте налево не предоставил преимущество встречной иномарке, которая двигалась прямо.
В результат ДТП 34-летний водитель ВАЗа с травмами доставлен в медицинское учреждение.
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