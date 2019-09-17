Нашествие тли наблюдают в Томске
17 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области провели проверку по сообщениям о массовом нашествии насекомых и определили, что это - тля, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
"Столь резкое появление этих насекомых обусловлено благоприятными для них погодными условиями в летний период и первые недели сентября. В настоящее время у тли происходит лет и откладка яиц. По мере снижения температуры воздуха количество насекомых будет сокращаться", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что кроме появления дискомфорта от попадания в дыхательные пути и глаза, тля не представляет опасности для человека.
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