В Томске снесли незаконный магазин на Мичурина (ФОТО)

17 сентября 2019 / Томский Обзор

После вынесения 17-ти штрафов за неисполнение требований судебного пристава магазин был убран. Должник сам снес торговый павильон под контролем судебных приставов, сообщает управление ФССП России по Томской области.

После рассмотрения судом искового заявления администрации города Томска томич должен был снести магазин на ул. Мичурина в течение месяца. Но мужчина решил оспорить судебное решение.

Приставы неоднократно выписывали должнику административные штрафы. За неисполнение которых мужчина был оштрафован 17 раз в общей сложности на сумму 41 тыс. рублей. Также ему был выписан запрет на выезд за пределы РФ.

В результате разъяснительной работы и принудительных мер должник снес павильон своими силами. Кроме того, он оплатил все штрафы, которые были вынесены в процессе работы над его исполнительным производством, и исполнительский сбор в размере 5 тыс. рублей за неисполнение судебного решения в добровольный срок.

Сейчас в УФССП России по Томской области на исполнении находится 39 исполнительных производств о сносе незаконных строений, 12 из которых возбуждено в 2019 году. В этом году 68 раз должники были привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 153 тыс. рублей.

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