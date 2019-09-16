В Томске маршрутка врезалась в столб и опрокинулась, пострадали более 10 человек

Томский Обзор / Фото: 17 сентября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 16 сентября, в Томске произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.13 на Иркутском тракте. По предварительным данным, водитель ПАЗа наехал на опору линии электропередачи, после чего автобус опрокинулся. В момент ДТП в салоне маршрутки находились около 20 человек.

В свою очередь в пресс-службе департамента здравоохранения Томской области сообщили, что в ДТП пострадали более 10 человек. Так, состояние двух пострадавших врачи оценили как средней степени тяжести, еще 6 человек - легкой степени тяжести. Они отпущены на амбулаторное лечение после проведенного осмотра в БСМП.

Всего после аварии в Больницу скорой медицинской помощи были доставлены 8 человек, 7 - каретами "скорой", один пострадавший обратился в медучреждение самостоятельно.

Еще одно самостоятельное обращение за медпомощью было в ТОКБ. В состоянии легкой степени тяжести пациент отпущен на амбулаторное лечение.

Еще четверо пострадавших от госпитализации отказались на месте ДТП после оказания первой медицинской помощи.

Детей среди пострадавших нет.

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