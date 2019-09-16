Томичка стала обладательницей Кубка Европы по самбо
Студентка Томского госуниверситета Виктория Сергиевская победила на Кубке Европы по самбо, прошедшем в чешском городе Карловы Вары.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, за победу боролись более ста спортсменов из 15 стран.
«Виктория выступала в весовой категории до 56 килограммов и стала обладательницей Кубка Европы. Она показала настоящий бойцовский характер, одержав победу в тяжелом поединке против соперницы из Чехии. Мы увидели, над чем еще нужно поработать в тактической части, и нам предстоит месяц серьезной работы перед предстоящим первенством мира», — сообщил тренер спортсменки Денис Вышегородцев.
Он добавил, что 17 сентября томские самбистки Виктория Сергиевская, Валерия Анисимова и Карина Рыхлевич отправятся в расположение сборной России и продолжат готовиться к международным и всероссийским соревнованиям.