Авиакомпания «СиЛа» начала регулярные полеты из Томска в город Кедровый

16 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Рейс ООО «Сибирская легкая авиация» (авиакомпания «СиЛа») из Томска в город Кедровый Томской области вылетел в понедельник, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылой на данные аэропорта «Богашево».

Самолет Ан-28 вылетел в 11:59 (7:59 мск), задержавшись почти на два часа из-за тумана. Время в пути составляет 1 час 20 минут.

Из данных сайта авиакомпании следует, что рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.

Как сообщалось, авиасообщение Томска и Кедрового восстанавливается после 13 лет перерыва — регулярное авиасообщение с городом было прервано в 2006 году после пожара в здании аэровокзала. Субсидируемые из бюджета региона рейсы будут выполняться на 17-местном самолете Ан-28.

Для восстановления сообщения была обеспечена техническая готовность к организации регулярных авиаперевозок, а также восстановлена взлетно-посадочная площадка бывшего кедровского аэропорта.

Кедровый, где проживают 2 тыс. человек, не имеет постоянного сухопутного сообщения с «большой землей», связь с ним осуществляется по зимнику. Чартерные перевозки вертолетами в Кедровый выполняются по заданию нефтегазодобывающих компаний.

Возрождение внутрирегиональных авиаперевозок началось в 2017 году, когда был открыт рейс Томск — Каргасок. В 2018 году самолеты начали летать по направлению Томск — Каргасок — Новый Васюган. Власти планируют также возобновить полеты из Томска в райцентры Колпашево и Парабель.

ООО «Сибирская легкая авиация» (СиЛа) создано в 2008 году, коммерческие рейсы выполняет с 2014 года. Базируется в Магадане. Парк состоит из пяти самолетов Ан-28 и двух L-410. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», владельцами авиакомпании являются Андрей Богданов (36%) и совладельцы авиакомпании «ИрАэро» Владимир Миронов и Юрий Лапин (по 32%).

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