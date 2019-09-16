В Томской области стартовал отопительный сезон

Томский Обзор / Фото: 16 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

Началась подача тепла в социальные объекты шести муниципалитетов Томской области — Александровский, Каргасокский, Колпашевский, Парабельский, Шегарский районы, город Кедровый. В Бакчарском районе и городе Стрежевом, кроме соцобъектов, идет подключение к теплу жилых домов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В преддверии отопительного сезона 2019–2020 годов в Томской области планировалось отремонтировать 36 объектов, на эти цели из областного бюджета выделено 50 миллионов рублей. Однако в августе принято решение о выделении на эти расходы дополнительных 15 миллионов рублей. Это позволило расширить список ремонтируемых объектов до 52», — сообщил заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

В настоящее время работы завершены на 15 объектах в 11 районах Томской области. Так, в Верхнекетском районе частично закончен ремонт объектов водоснабжения и водоотведения. В Кривошеинском районе коммунальщики заменили теплотрассу.

Кроме того, ремонт полностью либо частично выполнен в Александровском, Асиновском, Бакчарском, Кожевниковском, Первомайском, Тегульдетском, Шегарском районах, а также Кедровом и Стрежевом.

«Работы на оставшихся объектах завершатся до конца осени. Это не повлияет на своевременный старт отопительного сезона и подключение жилых и социальных объектов к теплу», — подытожил вице-губернатор.

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