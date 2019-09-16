В Томске откроется выставка памяти Андрея Мурашова

16 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Во вторник, 17 сентября, в Сибирском филиале ГЦСИ (пер.Нахановича, 3а) состоится открытие экспозиции, посвященной памяти известного томского журналиста, сообщают организаторы.

«Латинское выражение „genius loci“ („гений места“) в наше время получило более широкое значение и может описывать „человека, ревностно оберегающего неповторимую атмосферу места“. Именно таким хранителем особой атмосферы Томска, его истории, был журналист Андрей Мурашов, автор многих краеведческих телевизионных проектов», — говорится в сообщении.

В экспозицию вошли фотографии Андрея, многие из которых посвящены Томску, записи его программ на ТВ. Гости выставки смогут принять непосредственное участие в ее пополнении — принести свою фотографию, связанную с Андреем Мурашовым и его работой в Томске, а так же погрузиться в профессиональные особенности работы телевизионного и радиожурналиста. На выставке представлены действующая монтажная студия и радиооборудование, с которым Андрей Мурашов работал в 90-е годы.

Проект «Мурашов Центр» в своей части фотоэкспозиции расскажет о ходе реставрации дома на Крылова, 5.

Посетители выставки увидят не только фотографии, но и серию плакатов, подаренных Мурашов Центру студией «Дизайн-оркестр». Дизайнер Павел Богданов предлагает свою концепцию сохранения архитектурного наследия Томска. В рамках работы выставки предусмотрены встречи с именитыми томскими журналистами, которые вместе с Андреем Мурашовым создавали имидж Томска.

Выставка откроется в 18.00. Экспозиция будет работать до 30 сентября.

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