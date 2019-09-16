Военнослужащий-контрактник в Томске оштрафован на 15 тыс. рублей за стрельбу по соседям из пневматического пистолета

16 сентября 2019 / Томский Обзор

Томский гарнизонный военный суд признал виновным рядового запаса, проходящего военную службу по контракту, в нарушении неприкосновенности жилища и приговорил его к штрафу в 15 тыс. рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд установил, что в марте 2019 года мужчина, будучи недовольным шумом из соседней квартиры, проник туда и угрожал хозяевам.

«Он несколько раз выстрелил из пневматического пистолета металлическими шариками, один из них попал потерпевшей в левую ногу без последствий для здоровья», — говорится в пресс-релизе.

Военнослужащему инкриминировали ч.2 ст.139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия).

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