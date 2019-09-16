Домашний матч «Томи» закончился ничьей

Томский Обзор / Фото: 16 сентября 2019 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 14 сентября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 13-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2019-2020 в рамках которого «Томь» принимала московский «Спартак-2», сообщается на сайте томского клуба.

На 16-й минуте матча Максим Данилин точным ударом отправил мяч в ворота хозяев поля. Томичи начали отыгрываться на 48-й минуте встречи — Максим Житнев после подачи с правого фланга головой отправил мяч в сетку ворот. На 62-й минуте Павел Кириенко вывел хозяев поля вперед точным ударом из-за штрафной. Однако вскоре гости сумели сравнять счет. На 70-й минуте Максим Глушенков отправил мяч в ворота томичей.

В результате встреча закончилась со счетом 2:2. Следующий матч томская команда проведет 21 сентября в Москве, где встретится с ФК «Торпедо-Москва».

Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию матча 13-го тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2019–2020 между нашей «Томью» и ФК «Спартак-2», который пройдет 14 сентября в 18:00 на стадионе «Труд» в Томске.

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