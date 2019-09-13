В двух муниципалитетах Томской области ввели режим ЧС из-за поражения рапса

Томский Обзор / Фото: 13 сентября 2019 // Фото: Pixabay.com

В границах Кожевниковского и Кривошеинского районов введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Причиной стало переувлажнение почвы, которое препятствовало обработке посевов и привело к поражению рапса капустной молью.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, вредитель поразил рапс на площади 780 гектаров. По предварительным оценкам, нанесенный хозяйствам ущерб превышает 30 млн рублей.

«Из-за обильных осадков в июне аграрии не смогли вовремя и в полном объеме провести обработку рапса и терпят убытки. Мы должны подставить им плечо, помочь справиться с потерями», – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Глава региона поручил департаменту по социально-экономическому развитию села организовать непрерывный контроль за состоянием культур, а главам Кожевниковского и Кривошеинского районов – создать оперативные штабы по уточнению материального ущерба от чрезвычайной ситуации.

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