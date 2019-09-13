В Северске силовики предотвратили «теракт» на предприятии «Ростатома» (ФОТО)

13 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба УФСБ по Томской области

В августе — сентябре 2019 года в ЗАТО Северск проводилось антитеррористическое тактико-специальное учение, активная фаза которого состоялась 12 сентября, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

В режиме реального времени, в условиях учебной обстановки, приближенной к действительности, силовыми структурами отработан порядок совместных действий при проведении контртеррористической операции. В учении приняли участие управления ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, в том числе ФГКУ СУ ФПС № 8, ФСИН, СУ СК по Томской области, межрегиональное управление № 81 ФМБА России, представители региональной администрации и ЗАТО Северск.

По замыслу учений, на территории ЗАТО Северск были выявлены две диверсионно-террористические группы, вынашивающие намерения совершить теракт на объектах ядерной промышленности, транспорта и инфраструктуры. Так, условные террористы проникли на предприятие Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» АО «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов», где осуществили захват заложников.

После того, как возникла реальная опасность жизни и здоровью граждан, руководителем оперативного штаба было принято решение о проведении специального мероприятия, в ходе которого на практике были отработаны различные варианты развития обстановки, в том числе блокировка террористов и штурм здания. В ходе совместных действий представителей силовых структур злоумышленники были нейтрализованы.

По оценке руководства Оперативного штаба, цели тактико-специального учения достигнуты, все задействованные в учении подразделения показали высокий уровень взаимодействия и профессиональной подготовки.

Фото: пресс-служба УФСБ по Томской области

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