Вечером в Томске ограничат движение по ул.Елизаровых
13 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова
Сегодня вечером, 13 сентября, в Томске ограничат движение по ул.Елизаровых на участке от пр.Кирова до ул.Шевченко, сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничение начнет действовать с 22.00 сегодняшнего дня до 6.00 воскресенья, 15 сентября. В это время бригады ресурсоснабжающей организации проведут работы по восстановлению горячего водоснабжения на тепломагистрали № 4.
В связи с этим на участках ремонта будут скорректированы схемы движения автобусов по маршрутам №№ 11, 12, 23, 510, 30/33 и 53. Они будут курсировать следующим образом:
|Номер маршрута
|Направление
|Путь следования
|от пр.Кирова к ул.Шевченко
|пр.Кирова-вокзал Томск-I-пр.Кирова-пл.Кирова-пр.Комсомольский-ул.Енисейская-ул.Шевченко-далее по маршруту
|от ул.Шевченко к пр.Кирова
|ул.Шевченко-ул.Енисейская-пр.Комсомольский-пр.Кирова-далее по маршруту
|от ул.Елизаровых к ул.Шевченко
|ул.Елизаровых-пр.Кирова-пл.Кирова-пр.Комсомольский-ул.Енисейская-ул.Шевченко-далее по маршруту
|от ул.Шевченко к ул.Елизаровых
|ул.Шевченко-ул.Енисейская-пр.Комсомольский-пл.Кирова-пр.Кирова-далее по маршруту
Тэги/темы: