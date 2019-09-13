Вечером в Томске ограничат движение по ул.Елизаровых

13 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Сегодня вечером, 13 сентября, в Томске ограничат движение по ул.Елизаровых на участке от пр.Кирова до ул.Шевченко, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение начнет действовать с 22.00 сегодняшнего дня до 6.00 воскресенья, 15 сентября. В это время бригады ресурсоснабжающей организации проведут работы по восстановлению горячего водоснабжения на тепломагистрали № 4.

В связи с этим на участках ремонта будут скорректированы схемы движения автобусов по маршрутам №№ 11, 12, 23, 510, 30/33 и 53. Они будут курсировать следующим образом:

Номер маршрута Направление Путь следования от пр.Кирова к ул.Шевченко пр.Кирова-вокзал Томск-I-пр.Кирова-пл.Кирова-пр.Комсомольский-ул.Енисейская-ул.Шевченко-далее по маршруту от ул.Шевченко к пр.Кирова ул.Шевченко-ул.Енисейская-пр.Комсомольский-пр.Кирова-далее по маршруту от ул.Елизаровых к ул.Шевченко ул.Елизаровых-пр.Кирова-пл.Кирова-пр.Комсомольский-ул.Енисейская-ул.Шевченко-далее по маршруту от ул.Шевченко к ул.Елизаровых ул.Шевченко-ул.Енисейская-пр.Комсомольский-пл.Кирова-пр.Кирова-далее по маршруту

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